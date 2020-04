Sir Stirling Moss is op 90-jarige leeftijd overleden

Oud Formule 1-coureur Stirling Moss is overleden. De Britse racelegende was al geruime tijd ziek. Moss was in de jaren vijftig en zestig uitermate succesvol in diverse takken van autosport, waaronder de Formule 1. Een titel in de koningsklasse van de autosport zat er niet in voor hem, maar hij eindigde wel vier keer als tweede in de eindstand. Moss werd 90 jaar.

Moss was van 1951 tot en met 1961 actief in de Formule 1. Tussen 1955 en 1958 eindigde hij vier keer op rij als tweede in het wereldkampioenschap met Mercedes, Maserati en Rob Walker Racing. Ook tussen 1959 en 1961 was Moss actie namens Rob Walker Racing en hij werd drie keer op rij derde in de titelstrijd. In totaal won hij zestien Grand Prix en stond hij 24 keer op het podium. Ook vertrok hij veertien maal van pole position en noteerde hij zeventien keer de snelste ronde.

Ook buiten de Formule 1 had Moss succes. Zowel in 1953 als in 1956 werd hij tweede tijdens de 24 uur van Le Mans (met respectievelijk Peter Walker en Peter Collins aan zijn zijde), terwijl hij in 1953 met Peter Whitehead de 12 uur van Reims won. Daarnaast won Moss in 1954 de 12 uur van Sebring met Bill Loyd. De Mille Miglia wist hij met Denis Jenkinson in 1955 te winnen. Een ongeluk dwong Moss om te stoppen met de Formule 1, maar tot op 81-jarige leeftijd zou hij nog achter het stuur kruipen voor historische evenementen.