Daniil Kvyat onderstreept toegevoegde waarde Zandvoort

Alpha Tauri-coureur Daniil Kvyat is blij dat Zandvoort op de Formule 1-kalender is opgenomen, ook al is het door de coronacrisis niet duidelijk wanneer de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 plaats kan vinden. De bedoeling was om op 3 mei al op het duinencircuit te racen, maar door alle maatregelen om de pandemie in te dammen is dat op de lange baan geschoven.

Kvyat vindt het in elk geval mooi dat een ouderwets circuit als Zandvoort is teruggekeerd op het Formule 1-schema. In een Instagram-interview met Pirelli verklaarde de Rus, die zeven jaar geleden in de Formule 3 won op Zandvoort: "Ik hou van het circuit, het is een geweldige baan. Het was waarschijnlijk het coolste circuit, zo old-school en leuk. Het is anders. Het is precies wat de Formule 1 nodig heeft."

"Ze hebben het circuit aangepast om aan de moderne veiligheidseisen te voldoen. We zullen zien hoe het is om er met de Formule 1 te rijden. In de kwalificatie, met lichte wagens in optima forma, zal het echt een cool circuit zijn. Het racen moeten we afwachten. Als ik het goed onthouden heb, zijn de rechte stukken op Zandvoort vrij kort. Misschien dat we met DRS en alles toch lekker kunnen racen. Het is afwachten."