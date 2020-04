Officieel: Grand Prix van Canada uitgesteld

Door het Coronavirus is ook de Grand Prix van Canada uitgesteld. Dit was tot zover de seizoensopener van het 2020-seizoen, maar de opening gaat dus niet door in Canada. Net voordat de Grand Prix van Australië van start zou gaan, werd de race door de organisatie en Liberty gecanceld. Het Coronavirus trof al eerder de Grand Prix van China.

Canada is niet de eerste Grand Prix die is uitgesteld. Alle races tot aan die Grand Prix zijn ook opgeschort. De Grand Prix van Monaco zou oorspronkelijk ook uitgesteld worden, maar de organisatie kan het niet voor elkaar krijgen om de GP op een andere datum te organiseren.

De promoter besloot de race in Canada te annuleren. De Formule 1-race is uitgesteld, zo heeft de promotor van het evenement in een statement laten weten. "We zijn verdrietig dat we moeten mededelen dat de Grand Prix van Canada, die gepland stond voor 12, 13 en 14 juni, moeten uitstellen", zo laat hij de website van de GP noteren.