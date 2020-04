Portimao kandidaat voor toekomstige Formule 1-tests

Het Algarve International Circuit nabij Portimao heeft van de internationale autosportbond FIA de hoogste circuitlicentie ontvangen. Daardoor is de baan in theorie geschikt bevonden om een Formule 1-race te organiseren, al is dat niet direct het doel. Eerst maar eens kijken of Portimao een wintertest in de wacht kan slepen.

Het is afwachten of dat volgend jaar al mogelijk is, aangezien het seizoen 2020 mogelijk doorloopt tot in 2021. In dat geval wordt er in de aanloop naar de volgende jaargang niet getest. Circuitdirecteur Paulo Pinheiro vertelde aan persbureau Lusa over het vooruitzicht om in de toekomst weer tests te organiseren: "Dat is een van de mogelijkheden. Laten we eerst kijken hoe de coronapandemie zich ontwikkelt. Tenzij er significante veranderingen plaatsvinden, kunnen de huidige racekalenders overboord."

Portimao was in 2009 al eens gastheer voor een Formule 1-test, die door slechte weersomstandigheden toen letterlijk en figuurlijk in het water viel.

Pinheiro vervolgt: "We zijn al sinds vorig jaar bezig met deze licentie, na een inspectie door wijlen Charlie Whiting en Eduardo Freitas. De door de FIA verzochte aanpassingen zijn doorgevoerd en we hebben nu het hoogste certificaat van de internationale autosportbond gekregen."