Ron Dennis doneert gratis maaltijden aan zorgverleners

De initiatieven vanuit de sportwereld om de gezondheidszorg en de mensen die daarin werkzaam zijn een hart onder de riem te steken en te helpen, schieten als paddenstoelen uit de grond. De Formule 1 houdt zich zeker niet afzijdig. Zo zijn er tal van acties om de zorgverleners bij te staan in deze moeilijke tijd. Ook voormalig McLaren-teambaas Ron Dennis doet een duit in het zakje.

De Brit doneert verspreid over de komende drie maanden een miljoen gratis maaltijden aan personeel in de gezondheidszorg, zodat zij zich daar niet om hoeven te bekommeren en zich volledig kunnen storten op hun zware taken in de ziekenhuizen. "Ik heb mijn netwerk afgestruind en bevriende directeuren uit de zakenwereld gebeld om een business-to-business structuur op te zetten. Binnen tien dagen zaten we aan ons doel van 1 miljoen maaltijden", aldus de Brit.

Mario Isola, hoofd Formule 1 bij bandenleverancier Pirelli, gooit het over een andere boeg. Hij is al drie decennia lang een vrijwillige ambulance-bestuurder en blijft dat doen in het zwaar getroffen Italië. De beroemde Pirelli-kalender is uitgesteld en uit het budget voor de kalender is 100.000 euro gehaald als donatie in de strijd tegen het coronavirus. Daarmee stijgt het totaal namens Pirelli al boven de 1.000.000 euro uit.

Isola: "De autosport ligt misschien stil, maar bij Pirelli werken we net zo hard als altijd. Niet alleen in onze normale functies, maar op allerlei manieren om deze uitdaging te lijf te gaan. Ik probeer te helpen door mijn gebruikelijke diensten als vrijwillige ambulance-bestuurder te draaien. Dat het coronavirus rondwaart, betekent niet dat de andere ziektes de mensen nu met rust laten. Ik spendeer alle tijd die ik kan missen in de ambulance."