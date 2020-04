Max Verstappen: "Ik hoop dat we aan racen toekomen dit jaar"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen tast net als vele anderen in het duister over wanneer het Formule 1-seizoen kan beginnen en hoe lang de jaargang dan gaat duren. Eerst moet het coronavirus in bedwang gebracht worden om vervolgens het normale leven langzaam maar zeker weer op gang te brengen. Het kan nog wel even duren voordat racen weer tot de mogelijkheden behoort.

Tot die tijd houdt Verstappen zich fit - door thuis veel te trainen - en scherp - door veel aan simraces mee te doen. Zo verscheen de Nederlander afgelopen vrijdag nog aan de start van de slotronde in het 'Real Racers Never Quit'-kampioenschap van Team Redline. Op het circuit van Suzuka streed hij in een LMP2-auto tegen meer dan 40 andere deelnemers. Hij finishte de twee races als zesde en als derde.

Na afloop blikte Verstappen voor Verstappen.nl vooruit op de echte Grand Prix van Japan, in oktober op hetzelfde circuit. "We moeten met Red Bull vechten tegen Ferrari en Mercedes en zij zijn niet het gemakkelijkst te verslaan. We hadden in het verleden een paar goede races op deze baan. Ik hoop dat we überhaupt aan racen toekomen dit jaar en ik hoop terug te kunnen keren naar Japan vanwege onze samenwerking met Honda, wat het allemaal een beetje specialer maakt. Je wilt daar in hun thuisrace een goed resultaat neerzetten voor alle Honda-fans."

Kampioen

Verstappen heeft in elk geval al een titel op zak. Door zijn klasseringen op Suzuka schreef hij het eerste seizoen van de 'Real Racers Never Quit'-competitie op zijn naam. "Race 1 had ik kunnen winnen, maar het kwam neer op een paar punten verzamelen die ik nodig had na mijn computercrash op Interlagos. Anders was het kampioenschap al eerder beslist geweest. Het was de eerste keer dat ik met zo'n LMP2-auto reed en leuk om in te rijden. Ze zijn compleet anders dan een GTE-auto. Suzuka is een geweldige baan om te rijden en een van de beste circuits ter wereld."