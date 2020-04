Lando Norris toont gemillimeterd kapsel voor goed doel

McLaren-coureur Lando Norris heeft zich aan zijn woord gehouden en zijn haren gekortwiekt voor het goede doel. De jonge Brit had tijdens een online race beloofd zijn hoofd kaal te scheren als hij meer dan 10.000 dollar in zou zamelen voor de strijd tegen het coronavirus. Hij haalde meer dan 12.000 dollar op en belofte maakt schuld. Helemaal kaal durfde Norris niet aan, maar hij heeft wel de tondeuse over zijn hoofd gehaald, zoals hieronder te zien is.

Elders heeft oud Formule 1-coureur Fernando Alonso zich ingezet om de gezondheidszorg te helpen in de bestrijding van de pandemie. De Spanjaard heeft als ambassadeur van Unicef gezorgd voor meer dan 4.000 beschermende pakken en 300.000 mondkapjes voor de zorgverleners. Het coronavirus eist in Spanje dagelijks honderden slachtoffers. De medewerkers uit de zorg staan in het gevecht tegen corona in de frontlinie en kunnen dus alle hulp gebruiken. Unicef is Alonso dan ook dankbaar voor zijn inbreng.