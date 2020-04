Toto Wolff in gesprek met Daimler over zijn toekomst

Toto Wolff benadrukt dat zijn toekomst bij Mercedes ligt. De laatste tijd doken berichten op dat de Oostenrijker niet goed op kan schieten met de nieuwe Daimler-directeur Ola Kallenius en dat hij de Duitse renstal zou verruilen voor een rol bij het Formule 1-project van Aston Martin, gezien zijn goede band met de nieuwe Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll.

Die verhalen berusten niet op waarheid, is Wolff stellig in gesprek met ORF. Een investering in Aston Martin zou kunnen, maar meer ook niet. Wolff: "Geruchten dat ik aan het roer van het Formule 1-team van Aston Martin zou komen te staan, zijn ongefundeerd. De samenwerking tussen Daimler en ons team voortzetten geniet mijn prioriteit."

"Een consortium investeerders onder leiding van Lawrence Stroll heeft zich ingekocht bij Aston Martin, dat is een financieel verhaal. Maar een actieve rol voor mij bij Aston Martin is niet aan de orde en ook nooit aan de orde geweest."

De focus ligt op Mercedes, aldus Toto Wolff. Hij vervolgt: "Ons team werkt perfect samen met Mercedes en alles wijst erop dat we nog jarenlang samenwerken. Zelf ben ik nu acht jaar bij Mercedes en ik hou van de samenwerking met deze groep mensen. Tegelijkertijd ben ik met Ola Kallenius in gesprek over de toekomst en hoe we samen blijven werken."