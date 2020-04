Game F1 2020 bevat niet een 'coronavirus-scenario'

De nieuwste editie van de officiële Formule 1-game zal gewoon de oorspronkelijk bedachte racekalender bevatten. In de werkelijke situatie zijn de eerste acht Grands Prix reeds afgelast of uitgesteld, maar de virtuele wereld volgt dat voorbeeld niet.

Een alternatieve kalender vanwege de uitbraak van het coronavirus is niet een scenario waar de makers van F1 2020 mee bezig zijn. Dat deelde Paul Jeal van Codemasters mede aan Racefans.net. "Wij gaan gewoon door met de 22 circuits die deel uitmaakten van het originele schema."

Dat betekent dat Zandvoort opgenomen is in het spel, evenals het nieuwe stratencircuit van Hanoi. Codemasters stond op het punt om meer details over F1 2020 te publiceren toen het coronavirus om zich heen begon te slaan. Sindsdien werkt een groot deel van het personeel vanuit huis.

"Het belangrijkste is om te zien welke impact dit verder nog heeft. De teams hebben bijvoorbeeld nu de fabrieken gesloten in plaats van in augustus. Zulke factoren wegen wel mee in onze planning en waren er eerst niet. Hopelijk kunnen we spoedig aankondigingen maken", aldus Jeal.