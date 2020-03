Gasly: "Concurrentie iets sterker dan Alpha Tauri"

Pierre Gasly is het niet eens met de stelling dat zijn werkgever Alpha Tauri weleens als sterkste van de middenmoot uit de bus kan komen, zodra er geracet gaat worden. Het is lastig in te schatten nu de Formule 1 net als de rest van de wereld door de uitbraak van het coronavirus stil ligt. Op basis van de wintertests leek Alpha Tauri er goed voor te staan, maar Gasly tempert de verwachtingen.

Racefans.net citeert de Fransman: "Over het algemeen hebben we een goed testseizoen achter de rug. We hebben veel ronden kunnen rijden, de betrouwbaarheid is goed. Het liefst had ik gezien dat we nog iets sneller zouden zijn dan we zijn. Racing Point is erg snel, McLaren ook en Renault. Ze zijn allemaal super snel. Ik schat hen op dit moment net iets sterker in dan Alpha Tauri."

"Het is niet alsof we hele grote tekortkomingen of zwakke plekken hebben, het is meer over de gehele lijn. Je wil altijd meer downforce, in de snelle bochten laten we wat liggen. Langzame bochten zijn meer een mechanisch verhaal. De oude auto was in de basis niet verkeerd, we hebben alleen getracht meer downforce toe te voegen. Dat geldt waarschijnlijk voor iedereen. Die zoektocht naar neerwaartse druk is voor alle teams een gebed zonder end."