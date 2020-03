Trevor Carlin: "Coronavirus kan autosportwereld op z'n kop zetten"

De wereldwijde autosportindustrie beweegt zich op een 'flinterdun koord’ door de coronavirus pandemie. Dat is de zorgwekkende bewering van Trevor Carlin, wiens Britse raceteams concurreren in Indycar, sportwagens, Formule 2, Formule 3, Formule 4 en andere series.

Hij vertelde City A.M. dat hij op weg was naar Amerika voor de Indycar-seizoensopener in maart, toen zijn telefoon roodgloeiend werd met het Formule 1-nieuws uit Melbourne.

“Het leek overal ter wereld een domino-effect te hebben. Binnen enkele uren werd ook de Indy Car seizoensopening geannuleerd, het viel allemaal uit elkaar”, zo vertelde Carlin.

Nu de kampioenschappen over de hele wereld zijn uitgesteld, geeft Carlin toe dat zijn team binnenkort zou kunnen worden stopgezet. “Als de auto's niet rijden, hebben sponsors geen reden om te betalen. Ze zullen waarschijnlijk beginnen met het uitstellen van betalingen en dan hebben we financieel een nadeel.”

“Als het zes maanden duurt voordat er betaald wordt, bestaat de kans dat het team niet meer kan bestaan. Hopelijk duurt het geen zes maanden, maar de hele industrie staat op scherp. Maar autoracen is één ding aan het eind van de dag - het levensonderhoud van iedereen staat op het spel.”