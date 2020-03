Bij uitstel past de Franse Grand Prix mogelijk niet op eigen kalender

De Formule 1 heeft nog maar weinig plek over op de racekalender als ook de Franse en Canadese Grands Prix moeten worden uitgesteld. Dat is de angst van Stephane Clair, directeur van de Franse Formule 1 GP-locatie bij Paul Ricard.

De Formule 1 stond op het punt van beginnen in Melbourne, maar door de hevige uitbraak van het Coronavirus is elke race tot de Canadese en Franse Grand Prix van juni tot nu toe uitgesteld of geannuleerd.

Het Franse circuit Paul Ricard is momenteel gesloten. Frankrijk zit momenteel in een lock-down. De Franse premier noemde de situatie “een oorlog tegen het virus”.

Stephane Clair heeft een speciaal verkoopteam opgericht voor alle vragen van de klanten. "We hebben een speciaal verkoopteam opgericht om te reageren op de zorgen van klanten en degenen die in de tweede helft van het jaar een kalender proberen samen te stellen met andere klasse op ons circuit, die helaas niet lang genoeg is voor iedereen", vertelde Clair aan Auto Hebdo.

"We hebben bijna geen weekenden meer vrij op onze kalender. Dus werken we samen met degenen die we kunnen annuleren of uitstellen en degenen die liever annuleren.” Als de Franse GP op de F1-kalender past, moet het dus ook nog op de Paul Ricard-kalender passen.

"Het regelen geeft veel zorgen. Dit alles moet passen in een nationale en internationale kalender met een verschrikkelijk domino-effect. Wat op de een wordt toegepast, heeft noodzakelijkerwijs gevolgen voor de anderen. Het is een zeer complexe taak die vrij lang duurt.”