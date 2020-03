Max Verstappen doet geen goede zaken in vijfde en zesde online race

Max Verstappen zit voorlopig niet achter het stuur van zijn RB16. Door het coronavirus zijn alle races tot en met Azerbeidzjan uitgesteld of afgelast. Vanwege het COVID-19 virus is iedereen geadviseerd om binnen te blijven, ook in Monaco waar Max Verstappen woont.

De 22-jarige Limburger is daarom veel actief in de online racewereld. De jonge Red Bull Racing-coureur wist eerder deze week al tweemaal te winnen, maar gisteren lukte dat in beiden races niet. Max Verstappen deed vrijdagavond mee aan de derde ronde van ‘Real Racers Never Quit’ op het circuit van Watkins Glen. De Nederlander was één van de 40 deelnemers, ze reden allemaal met een V8 supercar.

De Red Bull Racing-coureur eindigde in zijn Holden V8 in de eerste race van de avond op P5 en in de tweede race werd hij knullig aangetikt, hierdoor verloor hij zijn positie. Uiteindelijk kwam hij als nummer tien over de finish, de beste Nederlander was Rudy van Buren met P6.