Pastor Maldonado heeft veel momenten in de geschiedenisboeken van de Formule 1, van crashes tot rare acties. De coureur uit Venezuela, die tussen 2011 en 2015 in de Formule 1 uitkwam, noemde zichzelf 'de Max Verstappen van zijn tijd'. Tussen 2011 en 2013 reed hij bij Williams F1, waar hij in het seizoen 2011 teamgenoot werd van Rubens Barrichello, in 2012 teamgenoot was van Bruno Senna en in 2013 teamgenoot was van Valtteri Bottas.

Een van de momenten die we nooit vergeten van Maldonado is deze, tijdens de Grand Prix van Maleisië.