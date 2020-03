Officieel: Grand Prix van Azerbeidzjan ook afgelast

De geruchten waren er de afgelopen uren al maar de Formule 1 heeft zojuist officieel bekend gemaakt dat ook de Grand Prix van Azerbeidzjan afgelast wordt.

Middels een persbericht kwam de volgende verklaring naar buiten: Baku City Circuit (BCC) heeft vandaag besloten om de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan 2020, die op 5 en 7 juni plaatsvindt, uit te stellen.

Het uitstel werd overeengekomen na uitgebreide besprekingen met de Formule 1 en de Federation Internationale de l'Automobile (FIA) en de regering van de Republiek Azerbeidzjaanse. Dit is een rechtstreeks gevolg van de huidige wereldwijde COVID-19-pandemie en is volledig gebaseerd op de deskundige begeleiding die ons door de betrokken autoriteiten is gegeven.

Bij het trekken van deze conclusie is de grootste zorg van BCC de gezondheid en het welzijn van de Azerbeidzjaanse bevolking en alle bezoekende F1-fans, medewerkers en deelnemers aan het kampioenschap geweest.

BCC deelt de teleurstelling van haar fans over het feit dat ze niet in staat zijn om het hoogtepunt van de F1-race door de straten van Bakoe te ervaren in juni. Daarom zullen we nauw blijven samenwerken met de Formule 1, de FIA en de regering van de Republiek Azerbeidzjaanse om de situatie in de gaten te houden met het oog op de aankondiging van een nieuwe wedstrijddatum later in het seizoen 2020.

Alle tickets voor de Grand Prix van Azerbeidzjan 2020 blijven geldig, zonder enige bijkomende formaliteit. Zodra de nieuwe datum van de Grand Prix is bevestigd, zullen alle toeschouwers worden geïnformeerd over de beschikbare opties, zowel voor degenen die hun tickets hebben gekocht via de website van het Baku City Circuit als via andere kanalen.

De gedachten van iedereen op het Baku City Circuit tijdens deze uitdagende en ongekende situatie gaan uit naar iedereen die direct en indirect te maken heeft met het coronavirus.

We willen al onze supporters, klanten en partners bedanken voor hun begrip en kijken ernaar uit om u later in het jaar weer in Baku te verwelkomen voor meer onvoorspelbare, spannende race-actie in het Home of the Street Fighters.

In de tussentijd vragen we u om veilig te blijven en thuis te blijven als u dat kunt.