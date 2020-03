Gerucht: Ook geen F1-seizoenstart in Azerbeidzjan

De start van het Formule 1-seizoen 2020 wordt elke keer opnieuw opgeschoven zo lijkt het. Aanvankelijk leek het erop dat het seizoen vorig weekend gewoon zou starten in Australië, maar die werd op het laatste moment afgeblazen na een positieve coronatest bij een medewerker van McLaren. Het team trok zich terug, net als een aantal andere teams die niet wilde rijden waardoor de start van het F1-seizoen moest worden uitgesteld.

Bahrein had aangegeven graag te willen racen zonder publiek, maar ook het kleine oliestaatje zag er uiteindelijk niets in, net als Vietnam en China niet doorgingen. Daarna kwam het nieuws dat de Dutch GP in Zandvoort uitgesteld werd, net als Spanje en Monaco waardoor Azerbeidzjan mogelijk de start van het F1-seizoen 2020 zou krijgen.

De laatste geruchten van gisteravond zijn echter dat ook de Grand Prix van Azerbeidzjan uitgesteld gaat worden, waardoor de start van het F1-seizoen 2020 opnieuw vertraging op lijkt te lopen. Dit komt doordat er dit weekend een vergadering in Azerbeidzjan is geweest waar de organisatie besloten zou hebben vanwege het coronavirus de race niet te kunnen laten plaatsvinden.

Als dit scenario werkelijkheid wordt geeft het nog meer kopzorgen voor de F1 om de nieuwe kalender voor 2020 samen te stellen. De volgende race op de kalender die nog niet is afgelast is de Grand Prix van Canada op 14 juni 2020.