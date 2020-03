Bernie Ecclestone over Binotto: "Geen teambaas maar gewoon een engineer"

Mattia Binotto promoveerde vorig jaar bij Ferrari als teambaas als opvolger van Maurizio Arrivabene. De Italiaan wordt gekenmerkt door zijn rustige karakter terwijl Arrivabene meer flamboyant was. Onder leiding van Binotto kende het Italiaanse team vorig jaar kort een goede periode maar ook een bijzondere afloop met een geheime afspraak met de FIA.

Binotto mist leiderschap

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone is van mening dat die wisseling van de wacht geen goed beslissing was. Volgens hem is de promotie van Binotto een slechte keus omdat hij de nodige leiderschapskwaliteiten mist.

De 89-jarige Ecclestone vertelde aan de Daily Mail: "Binotto is gewoon een engineer. Als teambaas heb je iemand nodig die de mensen in het team begrijpt en als hij iets zegt dat het ook uitgevoerd wordt. Je moet daarna geen discussies krijgen of een 'misschien' als antwoord."

Flavio Briatore bij Ferrari

De steenharde zakenman die de Formule 1 bracht tot waar het nu is qua wereldsport is ook duidelijk wie dan wel de teambaas van Ferrari had moeten worden. In de ogen van Ecclestone zou de keus op Flavio Briatore moeten vallen. De Italiaan was eerder teambaas bij Benetton en Renault. Ecclestone: "Ik zou Flavio hebben gecontracteerd om Ferrari te leiden. Flavio zou hebben gedaan wat hij voorheen altijd deed bij Benetton en Renault: de beste mensen van andere teams weghalen en zorgen dat die naar zijn team kwamen."

"Het probleem met Flavio is uiteindelijk dat hij mensen zou hebben laten denken dat Ferrari van hem is."