NASCAR komt met online races waar prijzenpot 200.000 Amerikaanse dollar is

Na het uitstellen van de NASCAR-races, heeft de Amerikaanse racetrots een andere manier bedacht om de fans te voorzien van actie. 48 coureurs, waarvan er slechts twee normaal op de echte circuits terug te vinden zijn, verzamelen zich vandaag in de virtuele NASCAR Heat All-Star-race en strijden om de cheque van 10.000 Amerikaanse dollar.

Er zullen twee races gehouden worden, omdat men op verschillende consoles wil testen wie de beste is. Één van deze races wordt gehouden op het Xbox One-platform en de andere op het Playstation 4-platform. Het spel NASCAR Heat 4, de officiële game van NASCAR, wordt gebruikt om deze races te organiseren.

De grid werd tussen woensdag en vrijdag bepaald voor alle deelnemers. De spelers moesten zich kwalificeren en de snelste coureurs op de ranglijst zullen de strijd aangaan met een van de twee NASCAR-coureurs. Iedereen kon deelnemen, maar er was per platform maar plek voor 48 deelnemers. Tyler Reddick, tweemaal de NASCAR Xfinity Series-kampioen en 2020 NASCAR Cup Series rookie-coureur, zal plaatsnemen achter zijn Xbox om te racen tegen verschillende spelers.

Naast Reddick zal Kaz Grala, parttime Xfinity Series-coureur, de strijd aangaan op de Xbox tegen de deelnemers die zich afgelopen week hadden gekwalificeerd. Zijn beste resultaat in de serie is zijn vierde plaats in Daytona in 2018. Het duo neemt het op tegen ervaren spelers die strijden in de eNASCAR Heat Pro-competitie. Totaal wordt er ruim 200.000 Amerikaanse dollar uitgegeven door de organisatie voor de winnaars. Het geldbedrag is te winnen door verschillende races het beste resultaat te halen. Aan de PS4-kant is Brandon Hanna een van de coureurs die meedoet.