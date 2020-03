Organisatoren Monaco GP reageren op afgelasten race

De Grands Prix van Bahrein, China en Vietnam werden iets na het cancellen van de Australische Grand Prix uitgesteld. De races op de kalender in Nederland, Spanje en Monaco volgde later. De race in het prinsendom kan niet opnieuw gepland worden, daarom is de historische straatrace geannuleerd.

De organisatie van de Spaanse Grand Prix hebben nog geen nieuwe datum gekregen van de Formule 1. "Zodra de nieuwe datum van de Grand Prix is ​​bevestigd, zullen alle toeschouwers worden geïnformeerd over de beschikbare opties", aldus de organisatoren van de Spaanse GP. Mogelijk gaat de race worden toegevoegd aan een twee achtereenvolgende raceweekend, wat als gevolg heeft dat je een triple header krijgt.

Organisatoren reageren droevig

Maar het is een ander verhaal voor Monaco, wiens prins Albert II een bevestigd geval van coronavirus heeft. De Automobile Club de Monaco, de organisatie van de race, zei dat vanwege de verstrekkende gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het virus "het met groot verdriet is (besloten) om de race niet door te laten gaan."

De race kan, omdat het logistiek erg lastig is, niet worden uitgesteld. Zo bevestigen ook de organisatoren. "De race kan niet worden uitgesteld en het is niet mogelijk in geen enkele weg om later dit jaar de race te organiseren."

Vroege zomerstop

De Formule 1-teams zullen nu een zomerstop maken, in plaats van in de zomer. De FIA is namelijk akkoord gegaan met de aanvraag. De fabrieken van de teams zijn ook volledig gesloten, maar niet door het Coronavirus. Het heeft natuurlijk wel effect gehad op de sluiting.De teams zitten nu naar een vroege zomervakantie, waarin de hele sport gezamenlijk hoopt dat de situatie zal verbeteren en dat het racen later in 2020 kan worden hervat.

De FIA, Liberty en alle Formule 1-teams hebben "unaniem" gestemd om ook de start van het nieuwe tijdperk van de Formule 1 van 2021 tot 2022 uit te stellen. Als gevolg hiervan worden de huidige reglementen nog een jaar voortgezet.

"Vanwege de huidige financiële situatie die door deze (pandemie) is ontstaan, is afgesproken dat teams hun chassis voor 2020 voor 2021 zullen gebruiken", kondigde de FIA ​​aan.

Om alle races nog op de kalender te plakken wil de FIA "extra flexibiliteit" van de teams om een ​​alternatieve kalender samen te stellen. Het is natuurlijk onmogelijk om alle races nog op de kalender te zetten. "Formula 1 blijft zich volledig inzetten om zo snel mogelijk een 2020-seizoen te lanceren", zei F1-baas Chase Carey.