GP Rusland kent een domper: organisator verlaat zijn functie

Sergey Vorobyev, de jongste race-organisator van de Formule 1, heeft zijn positie verlaten bij de Russische Grand Prix.

De 30-jarige Vorobyev was de belangrijkste aanjager achter het idee om de eerste Formule 1-race in Sotsji te organiseren en deze permanent op de kalender te zetten. De race in Sotsji wordt verreden in het oud Olympische park. De organisatie stoot laatst een verzoek van de FIA af om de asfalt-uitloopstroken te vervangen met grind.

In maart 2014 werd hij op 25-jarige leeftijd benoemd tot CEO van Sochi Autodrom, de baan waarop de Grand Prix verreden wordt. In 2014 werd hij bekroond tot de beste organisator van Rusland. Hij heeft even later een deal weten te sluiten met de Formule 1. De GP van Rusland zal tot 2025 op de racekalender staan.

Vorobyev begon zijn jonge carrière bij N-ring in de buurt van Nizhniy Novgorod. Destijds kende Rusland verschillende bekende races op de Moscow Raceway, terwijl PrimRing- en DTM- en Formule Renault 3.5-races in Oost-Rusland werden gehouden. Rusland kent nog meer Grand Prix-circuits waaronder het circuit in Sint-Petersburg.

Het is nog niet duidelijk welke functie Vorobyev in de toekomst zal vervullen, maar de nieuwe organisator van de Russische GP is wel al bekend gemaakt: Alexey Titov, de directeur van Sochi Autodrom. Vorobyev reageerde wel nog kort op zijn aangekondigde vertrek: "Het was een grote eer om deel uit te maken van het team dat de Russische Grand Prix organiseert."