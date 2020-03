Daniil Kvyat en Kelly Piquet officieel uit elkaar

GPToday.net meldde rond de kerst al dat Danill Kvyat en Kelly Piquet een punt hadden gezet achter hun relatie en nu zijn Toro Rosso-coureur en dochter van de drievoudige Braziliaanse wereldkampioen Nelson Piquet definitief uit elkaar.

Drie jaar lang waren de twee een stel, waarin als absolute hoogtepunt natuurlijk de geboorte van hun dochter. De Braziliaanse, die zes jaar ouder is dan Kvyat, beviel op 27 juli 2019 van een dochter, Penelope. Daniil Kvyat was overigens niet aanwezig bij de geboorte, aangezien in dat weekend de Duitse Grand Prix op Hockenheim verreden werd.

De Rus profiteerde daar in de door regen verstoorde race om een onverwacht podium te behalen, door de derde plek, achter Max Verstappen en Sebastian Vettel, voor zich op te eisen. Het paar scheidde vlak voor Kerstmis, volgens berichten die vorige week uitlekten in de paddock in Melbourne.

"We willen ons niet bemoeien met zijn privacy", zegt Helmut Marko, de motorsportconsulent van Red Bull die Kvyat vorig jaar een tweede kans gaf bij de F1. “Privézaken moeten privé blijven. Het is misschien geen goede zaak, maar Daniil lijkt nu evenwichtig. Hij kan dit soort dingen nu overwinnen.”

De Rus heeft helaas weinig mogelijkheden om zijn verdriet te verwerken. Rusland zit volledig op slot door het Coronavirus en er wordt tot begin juni geen Grand Prix verreden. De Rus heeft daarom weinig mogelijkheden om zijn gedachte op andere zaken te krijgen.