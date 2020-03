OFFICIEEL: Grand Prix van Monaco, Spanje en Nederland uitgesteld

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu hebben de FIA en de FOM het officieel naar buiten gebracht. De Grands Prix van Spanje, Nederland en Monaco zijn uitgesteld vanwege het Coronavirus.

Eerder deze maand besloten de FIA en de FOM al de Grands Prix van Australië, Bahrein en Vietnam. Na een vergadering kwam naar buiten dat ook de drie volgende Grands Prix zijn uitgesteld. Het Formule 1-seizoen gaat hoogstwaarschijnlijk dan in de zomervakantie door. Er liggen opties op tafel om drie achtereenvolgende raceweekend te organiseren. Ook zal dan de vrijdag op het raceprogramma worden geschrapt.De Formule 1 is druk bezig met een manier te vinden om zoveel mogelijk races op een later punt in te halen.

Het statement van de FIA:

"Gezien de voortdurende wereldwijde verspreiding van COVID-19 en na voortdurende discussies met de Formule 1 en de drie promotors, is vandaag bevestigd dat de Nederlandse Grand Prix, Spaanse Grand Prix en de Grand Prix van Monaco zal worden uitgesteld."

Het hoofddoel van de beslissing is de gezondheid van het personeel, de bezoekers en coureurs. "Vanwege de voortdurende en vloeiende aard van de COVID-19-situatie wereldwijd, hebben de FIA, Formule 1 en de drie promoters deze beslissingen genomen om de gezondheid en veiligheid van het reizende personeel, coureurs en fans te waarborgen, wat onze belangrijkste blijft bezorgdheid."

De alternatieve data zullen volgen. De Formula 1 zal er alles aan doen dat er nog veel races verreden kunnen worden. "De FIA ​​en de Formule 1 blijven nauw samenwerken met de betrokken promotors en lokale autoriteiten om de situatie te volgen en de nodige tijd te nemen om mogelijke alternatieve data voor elke Grand Prix later in het jaar te bekijken, mocht de situatie verbeteren."