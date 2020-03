Max Verstappen wint op slimme manier iRacing-wedstrijd

Nu het Formule 1-seizoen nog even moet wachten, zoekt Max Verstappen zijn heil in het virtuele racen en dat doet hij vooral via het populaire iRacing. Een racespel waarvoor een lidmaatschap nodig is en om voor deelname aan sommige races moet je bewezen hebben over een bepaald vaardigheidsniveau te beschikken. Veel Formule 1-coureurs maken er gebruik van, om zo te racen tegen mensen die hen op de simulator in ieder geval bij kunnen benen, zo ook de 22-jarige Limburger.

Hieronder zie je hoe Verstappen met een slimme actie een race wist te winnen.