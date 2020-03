FIA en F1-teams bespreken morgen F1-kalender plan B

Chase Carey heeft toegegeven dat hij, te midden van de aanhoudende wereldwijde coronacrisis, niet zeker is wanneer het seizoen 2020 van start gaat. Dat is ondanks het feit dat berichten de rondes doen die suggereren dat de autoriteiten van de F1 nu druk bezig zijn met een 'plan B' kalender.

La Gazzetta dello Sport in Italië zegt dat er op donderdag een videoconferentie zal plaatsvinden tussen de Liberty, de FIA en de teambazen.

Er wordt aangenomen dat er een nieuwe kalender in de maak is van 17 of 18 races, die ergens rond het midden van het jaar begint en helemaal doorloopt tot media december en afsluit in Abu Dhabi.

Monaco opent F1-seizoen 2020

Het lijkt erop dat Monaco eind mei de nieuwe seizoensopener hoopt te worden. De Automobile Club de Monaco: "De historische Grand Prix en de Formule 1 worden momenteel verwacht zoals oorspronkelijk gepland."

Geen zomerstop

Verder ziet het ernaar uit dat de pauze in augustus wordt vervroegd naar volgende week, met het potentieel van een verlengde drie weken durende fabriekssluiting. Daarna zijn intense drie- en zelfs vierdubbele raceweekenden mogelijk, waarbij het raceformaat wordt teruggebracht tot slechts twee dagen.

"Als alles goed gaat, kan het zomaar zijn dat er 18 races worden verreden in 182 dagen", zegt Auto Motor und Sport-correspondent Michael Schmidt. Dat is een gemiddelde race om de tien dagen.

Chase Carey weet het niet

F1 CEO Chase Carey geeft echter toe dat hij eigenlijk niet zeker weet wanneer de wereldwijde situatie de sport weer op gang zal brengen.

"We erkennen dat iedereen wil weten wat de volgende stap is in de Formule 1 in 2020", schreef hij in een open brief. "We kunnen vandaag geen specifieke antwoorden geven, gezien de vloeibaarheid van de situatie. We zijn echter van plan om het seizoen 2020 op gang te brengen zodra het veilig is om dit te doen. Wij nemen dagelijks deskundigen en ambtenaren in dienst terwijl wij evalueren hoe wij in de komende maanden verder gaan", voegde Carey eraan toe.