Grand Prix van Monaco opent mogelijk F1-seizoen 2020

De vraag die iedereen bezig houdt is wanneer de start van het Formule 1-seizoen gemaakt zal worden. De bedoeling was afgelopen weekend gewoon te starten maar doordat op het laatste moment de Australische Grand Prix werd afgelast is het begin van 2020 voorlopig uitgesteld.

De hoop dat het seizoen in Zandvoort zal starten met de Nederlandse Grand Prix is minimaal. De Dutch GP-organisatie heeft al bekend gemaakt dat het de opties bekijkt wanneer de Grand Prix wel plaats kan vinden, later in 2020. Datzelfde geldt overigens ook voor de Spaanse Grand Prix in Barcelona.

Hierdoor is het mogelijk dat de seizoenstart van 2020 plaats zal vinden in de straten van Monaco. De bijzondere locatie zou letterlijk een 'klapper' kunnen betekenen voor de promotie van de Formule 1.

Kaartverkoop gaat door

De organisatie van de Grand Prix van Monaco verwacht zelf dat de race door zal gaan. Hoewel het vorstendom in Zuid-Frankrijk op slot zit, gaan de voorbereidingen voor de race gewoon door, net als de kaartverkoop. De organisatie zei hierover: "Wij gaan er op dit moment vanuit dat de race in Monte Carlo gewoon zal plaatsvinden."

Monaco te moeilijk

Joan Fontsere, de baas van het circuit in Barcelona, zegt dat de F1 vooralsnog kijkt naar een mogelijke start eind mei, en dus Monaco: "De F1 kijkt ernaar om het F1-seizoen van 2020 eind mei van start te laten gaan. Onze datum stond op 10 mei en race is zo goed als uitgesteld, dus dat gaat hem niet worden."

"De grote factor hierbij is de logistiek. Waar zijn de teams? Die bevinden zich in Europa. Ik heb het idee dat ze proberen om het kampioenschap te redden met een minimum aantal races, om van daaruit zoveel mogelijk races te laten plaatsvinden."

"Wordt Monaco de opener van het F1-seizoen? Als je die race wijzigt, dan help je die Grand Prix om zeep omdat het een race in de straten van een stad is. Dat is bijna niet opnieuw te plannen, ook vanwege alle voorbereidingen die ze daar moeten treffen. Ik denk dat het moeilijk wordt om in Monaco het seizoen te openen."