"FIA gaat akkoord: F1-teams moeten per direct fabrieken tijdelijk sluiten."

De verplichte sluiting van de F1-fabrieken voor alle teams is verplaatst naar maart en april en verlengd van 14 tot 21 dagen. Nu het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat het F1-seizoen van 2020 niet gestart kan worden zitten alle F1-teams thuis op hun fabriek en vele monteurs in afwachting wat er gaat gebeuren.

In het licht van de wereldwijde impact van het COVID-19 coronavirus dat momenteel van invloed is op de organisatie van het FIA wereldkampioenschap Formule 1, heeft de World Motor Sport Council zijn goedkeuring gegeven aan een wijziging van het Formule 1-reglement voor 2020, waarbij de zomerstop periode wordt verschoven van juli en augustus naar maart en april en wordt verlengd van 14 naar 21 dagen. Alle deelnemers moeten dus hun fabriek sluiten van 21 opeenvolgende dagen in acht nemen tijdens de maanden maart en/of april.

De wijziging werd unaniem gesteund door zowel de F1-strategiegroep als de F1-commissie. Ferrari is overigens het team geweest dat deze actie heeft opgezet en alle teams bij elkaar verzamelde om ervoor te zorgen dat het plan kans van slagen had.