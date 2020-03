F1 TV komt mensen met een gekocht abonnement tegemoet

F1 TV is een platform voor racefans, waar historische races kunnen worden teruggekeken, maar vooral ook live de races van het lopende seizoen bekeken kunnen worden. Abonnees kunnen kiezen uit verschillende pakketen, van het basispakket waarmee alleen live races bekeken kunnen worden tot Pro-abonnement, waarbij allerlei extra functionaliteiten beschikbaar zijn tijdens de live races, maar dus ook de historische race on demand gestreamd kunnen worden. Door de ontwikkelingen rondom de uitbraak en verspreiding van het coronavirus en de daaropvolgende afgelasting van verschillende race heeft de FOM besloten de abonnees tegemoet te komen.

De officiële streamingdienst van de Formule 1 is sinds vorig seizoen beschikbaar in Nederland, na een jaar waarin de service als pilot slecht in enkele landen werd uitgerold. Het programma werkte aan het begin van vorig seizoen ook nog niet goed. Er waren vaak storingen, daardoor besloot de dienst mensen geld terug te geven. Nu kunnen de abonnees door de afgelastingen wederom een tegemoetkoming verwachten.

Het statement hieromtrent van de FOM luidt als volgt:

Wie geen pakket heeft van Ziggo moet ongeveer 15 euro per maand betalen voor Totaal, de televisiezender waar de Formule 1 wordt uitgezonden. F1 TV Pro kost in Nederland 7,99 euro per maand en 64,99 euro per jaar (3,10 per race). Ook is er een minder uitgebreid pakket beschikbaar voor 2,99 euro per maand of 26,99 euro per jaar.