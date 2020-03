Het is voor elke autosportfan een flinke klap, een Formule 1-seizoen dat pas eind mei begint. Het is besloten nadat het coronavirus zo snel als een olievlek verspreidde over de wereld. Daarom besloot de organisatie van de Australische Grand Prix samen met de FIA en de FOM, om de race te annuleren. Niet getreurd, wij hebben de editie van 2019 voor je klaarstaan.