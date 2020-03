Eric Boullier over doorgaan Franse GP: "Het is een epidemie, maar niet het einde van de wereld"

Na de maatregelen van de Formule 1 om de Chinese Grand Prix en de Australische Grand Prix te cancelen en de Bahrein Grand Prix zonder publiek te rijden. Ook is de nieuwe Grand Prix van Vietnam in twijfel. Formule 1’s CEO Chase Carey, die naast de FIA zwaar bekritiseerd wordt vanwege zijn aanpak van de coronaviruscrisis tot nu toe.

Het is een lastige beslissing, want circuits betalen een hoop geld en verliezen met de beslissing enorm veel geld, maar de maatregelen zijn nodig om de mensen te beschermen. In Australië zijn er momenteel 129 bevestigde gevallen van coronavirus, waaronder Hollywood-acteur Tom Hanks en een man die afgelopen zaterdag in het Albert Park-hotel was.

In Frankrijk, waar in juni de Grand Prix wordt verreden, is het aantal gevallen van coronavirus ruim 1700. Paul Richard mag de Grand Prix organiseren, maar het circuit staat ook nu onder twijfelachtige omstandigheden. Frankrijk verbiedt, evenals veel Europese landen, grote evenementen.

Eric Boullier vertelde Auto Hebdo: "De veiligheid en gezondheid van onze toeschouwers en partners, evenals de mensen in de Formule 1 en de media, is onze prioriteit."

Hij gaf echter toe dat als de race wordt afgelast, mensen restitutie krijgen. 'We hebben nog veel tijd”, zei de voormalige baas van McLaren tegen Le Figaro.”'We hopen dat de epidemie tegen die tijd onder controle zal zijn.”

De directeur van het circuit sluit niet uit dat de race zonder publiek wordt verreden. "Of het vindt plaats, met of zonder publiek, of het wordt uitgesteld of geannuleerd. In alle gevallen zijn we goed verzekerd en krijgen de toeschouwers volledig hun geld terug.”

De krant Ouest France citeerde Eric Boullier als volgt: "We hebben bijna dagelijks contact met de kennisvaardigen, of het nu de regering is, de FIA, de Franse motorsportfederatie, de F1-instanties en ook andere raceorganisatoren. We zullen zien wat er midden april gebeurt met de organisatie van evenementen in Frankrijk - vanaf dat moment zullen we zien of de zaken worden heroverwogen. Maar voorlopig veranderen we onze plannen niet.”

Wat betreft de races die voor Frankrijk komen, waaronder Nederland, Spanje, Monaco, Baku en Canada, zei Boullier: "De Formule 1 is nu in Melbourne, wat een redelijk goed teken is. Het is een epidemie, maar het is ook niet het einde van de wereld. Het leven gaat door en je moet positief blijven.”