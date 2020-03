Nederlandse Grand Prix ook in gevaar en treft maatregelen

De Grand Prix van Nederland heeft nu ook te horen gekregen dat het kan gebeuren dat de race niet doorgaat. Door het Coronavirus heeft de regering besloten om alle evenementen, die een gevaar met zich meebrengen, tot 31 maart te annuleren. De organisatie van de Grand Prix neemt de maatregelen ‘bijzonder serieus’. Wat de Formule 1 betreft staat de Australische Grand Prix momenteel op het punt om uitgesteld te worden en ook de races in Vietnam en Bahrein lijken op de lange baan geschoven te moeten gaan worden.

Voor het eerst sinds 1985 staat de Nederlandse Grand Prix weer op de racekalender van de Formule 1. De baan werd vorig week opgeleverd en geopend door Max Verstappen in zijn Red Bull-bolide. De race staat nu nog gewoon op het programma en alles verloopt ook nog volgens plan. Zandvoort heeft nu, door het Coronavirus, het opeens niet meer in eigen hand. Als er besloten wordt dat iedereen thuis moet blijven, dan zal de organisatie het circuit niet op tijd krijgen voor het eerste weekend van mei.

Het virus heeft voor ruim 600 besmettingen in Nederland gezorgd en verspreid zich snel over Nederland. Vandaag rond 15:00 werden er nieuwe maatregelen naar buiten gebracht door Rutte, die adviseerde om iedereen die thuis kan werken thuis te werken. Heb klachten, zoals hoesten of koorts, blijf dan thuis, zo vertelde hij op de persconferentie. Ook zijn alle evenementen met meer dan honderd bezoekers verboden.

Woordvoeder aan het woord

Het RIVM stelde 31 maart als ‘voorlopige einddatum’, wat betekent dat het nog niet de definitieve einddatum is. De Dutch Grand Prix staat pas voor de eerste week van mei op het programma, maar de organisatie neemt nu al maatregelen om alles zoveel mogelijk te beperken. "We hebben kennisgenomen van de maatregelen die de Nederlandse overheid treft met betrekking tot het Corona Covid-19 virus van 12 maart 2020", laat een woordvoerder van de Dutch GP aan Motorsport weten. "De organisatie van de Dutch Grand Prix neemt deze maatregelen bijzonder serieus. De organisatie staat in dagelijks contact met betrokken overheden en we laten ons elke dag opnieuw informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 en de te nemen maatregelen."

De woordvoeder van de Nederlandse Grand Prix verduidelijkte dat ze zich aan het advies van het RIVM houden. "Wij gaan door met de organisatie van de GP. Richtlijnen van de RIVM geven ook nog geen aanleiding om het anders te doen. Burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio blijven bevoegd gezag en RIVM, GGD en GHOR blijven medische kennis autoriteit."