Gaat Max Verstappen met helmontwerp vader Jos rijden in Zandvoort?

Vorige week werd bekend dat de Formule 1-coureurs weer vrijgelaten worden in de hoeveelheid designs die ze per seizoen mogen gebruiken van hun helmen. Voorheen was het vooral Sebastian Vettel die vrijwel iedere race een ander ontwerp op zijn helm droeg, waarna de FIA er een maximum aantal goed wilde keuren.

Max Verstappen droeg ook de afgelopen jaren meerdere ontwerpen. Zijn standaard helmdesign zoals we kennen, de gele variant voor Oostenrijk en de oranje variant voor de Belgische Grand Prix.

Max Verstappen zal niet veranderen

Onze Nederlander in de Formule 1 zei tegenover de pers in Melbourne dat hij niet direct zal veranderen van ontwerp en het houdt bij de ontwerpen die hij nu heeft. "Ik ben niet iemand die iedere race zijn helmdesign wil veranderen maar ik vind het wel leuk om in Oostenrijk, België en voor Zandvoort een speciale helm te dragen."

Helm Jos Verstappen

Het is voor de Nederlandse Formule 1-fans die de sport al langer volgen een beetje nostalgie; de herkenbare helm die vader Jos Verstappen altijd droeg tijdens zijn carrière in de F1. Max Verstappen begon in de karting met een nagenoeg gelijk ontwerp en veel fans hoopten dan ook dat hij, met de herkenbare helm die vader Jos droeg, zou debuteren in de F1. Dat gebeurde mede door Red Bull niet, maar wie weet zien we de nostalgische helm dit jaar op 3 mei toch in Zandvoort?