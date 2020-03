Start F1-seizoen is chaos: Grand Prix van Vietnam wordt uitgesteld

De start van het F1-seizoen lijkt langzaam in een chaos te veranderen. De Grand Prix van China was door de uitbraak van het coronavirus al uitgesteld en na overleg dat gisteren plaatsvond in Vietnam tussen de organisatie en Chase Carey is het zo goed als zeker dat ook de eerste race ooit in Vietnam uitgesteld zal worden.

Gaat GP Australië door?

Hoewel het hele F1 circus in Melbourne is voor de eerste Grand Prix van het seizoen komend weekend is ook de vraag hoe het de komende 36 uur gaat ontwikkelen in de F1-paddock. Diverse teamleden van verschillende teams zitten in quarantaine omdat ze symptomen vertonen van het coronavirus.

Daar bovenop zijn er protesten in de stad tegen de start van het F1-seizoen. Het gaat hier niet om de mogelijke protesten van Red Bull tegen Mercedes vanwege het DAS-systeem, maar om actiegroepen die het onverantwoordelijk vinden dat de Formule 1-race in Melbourne plaats gaat vinden met veel publiek, en alle mensen die zijn ingevlogen, waardoor het mogelijke coronavirus verspreid gaat worden in het zuiden van Australië.

Geen Grand Prix in Vietnam

F1-baas Chase Carey was gisteren in Hanoi om overleg te plegen met de organisatie en de lokale autoriteiten. Daarbij is besloten om de Grand Prix van Vietnam uit te stellen. Een bittere pil voor zowel de F1 als Vietnam, dat voor het eerst een F1-race mocht organiseren.

Grand Prix Bahrein zonder fans

De Grand Prix van Bahrein zal vooralsnog wel doorgaan. Volgende week, na de Grand Prix van Australië wordt de tweede race van het F1-seizoen meteen gereden, hetzij zonder fans. Dat maakte de organisatie bekend. Ook hier is echter de vraag hoe het de komende dagen gaat ontwikkelen, al lijkt het erop dat de F1 en Bahrein overeengekomen zijn dat de F1-teams makkelijker het land in kunnen komen dan anderen.

Een gerucht dat gisteren in de paddock rondging was dat bij een uitstel van de Grand Prix van Vietnam, er mogelijk 2 races in Bahrein worden verreden.