Mogelijk twee Grands Prix in Bahrein bij niet doorgaan Vietnam

Het coronavirus slaat om zich heen in de wereld en dus ook in de F1-paddock. Eerder vandaag werd bekend dat er enkele teamleden van McLaren en Haas in quarantaine zitten vanwege symptomen van het coronavirus. Het is daardoor afwachten wat er gaat gebeuren met de Grand Prix van Australië. Gaat deze toch door, en zo ja in welke vorm, of wordt deze alsnog afgeblazen.

Grand Prix van Vietnam

De derde Grand Prix op de kalender is de Grand Prix van Vietnam. Het zou het debuut moeten worden op de F1-kalender en dus de eerste Grand Prix ooit in Vietnam, maar er zijn zeer grote twijfels of deze race door zal gaan. Chase Carey is op dit moment in Vietnam om de situatie te bespreken en de opties af te wegen.

De komende 48 uur zullen alles beslissend zijn, zo melden bronnen aan GPToday.net: "Chase Carey is op dit moment in Vietnam en zal waarschijnlijk beslissen of er in Vietnam geracet gaat worden, of het mogelijk is en welke andere opties er op tafel liggen. De komende 48 uur zullen we meer duidelijkheid krijgen over de nieuwe situatie."

Twee keer een Grand Prix in Bahrein

Het lijkt erop dat de Grand Prix van Bahrein wel door zal gaan, mogelijk zelfs twee keer. Hoewel het lastig lijkt om in Bahrein te komen doordat het koninkrijk niet iedereen wil toelaten, zou de F1 mogelijk aparte afspraken hebben gemaakt.

De geruchten gaan in de paddock dat Vietnam niet doorgaat, waardoor er een gat ontstaat van meer dan 5 weken tot de Dutch Grand Prix. Om dit op te lossen wil de Formule 1 mogelijk twee races houden in Bahrein, zo heeft GPToday.net vernomen: "Er gaat hier in de paddock een serieus gerucht dat de FOM overweegt als de Grand Prix van Vietnam niet doorgaat, die race te vervangen voor een tweede race in Bahrein om zo het grote gat op te vullen tot aan de Grand Prix van Nederland. Het zou uniek zijn als we twee keer achter elkaar op hetzelfde circuit zouden racen. De tweede race in Bahrein zou dan plaatsvinden op dezelfde datum als Vietnam op de kalender stond, zondag 5 april."

In feite zouden de F1-teams en het personeel dan twee weken in een soort van quarantaine zitten in Bahrein. Zodra er meer nieuws is zullen wij dit uiteraard melden.

