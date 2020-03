Bernie Ecclestone stookt vuurtje op: "F1 teams moeten FIA aanklagen"

De grote kleine man die de Formule 1 ooit tot een commerciële sport wist te maken heeft van zich laten horen inzake het schandaal van de FIA en Ferrari. De voormalig baas van de F1, Bernie Ecclestone, is van mening dat de Formule 1-teams de FIA moeten aanklagen aangezien ze recht hebben op het geld dat ze zijn misgelopen.

Negatieve aandacht

In de tijd dat de Formule 1 onder leiding stond van Bernie Ecclestone kwamen er regelmatig schandalen naar boven die ook in de media uitgevochten werden. Het motto van Ecclestone was vaak 'ook negatieve aandacht is aandacht' en dus was de Brit niet vies van een relletje.

Ecclestone steunt 7 teams

Zijn mening over het schandaal dat nu speelt met de FIA en Ferrari is ook duidelijk. Tegenover F1i vertelde de 89-jarige miljardair: "De teams moeten de FIA aanklagen. Het gaat hier om miljoenen euro's en ik denk dat ze het recht hebben om dat geld terug te krijgen."

"Als Ferrari eerlijk was geweest en onschuldig, waarom hebben ze dan een geheime overeenkomst getekend met Jean Todt? Dat komt op mij over als een schuldbekentenis. In mijn tijd hadden we ook vaak dit soort vuurtjes, die ik als top brandweerman dan moest blussen."