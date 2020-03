Duidelijkheid: Hoe zit het precies met de Formule 1 en het Coronavirus

De Italiaanse regio Lombardije lijkt het nieuwe Wuhan te worden. De Italiaanse overheid heeft besloten Lombardije en enkele daaraan grenzende regio's van de buitenwereld af te sluiten. Alleen mensen die een goed excuus hebben om zich te verplaatsen, krijgen van de overheid toestemming om Noors-Italië te verlaten. Nadat het Coronavirus uitbrak in Lombardije, waar het heen kwam vanuit China, heeft de Italiaanse overheid deze maatregel getroffen.

Het is een probleem voor de Italiaanse Formule 1-teams en Italiaanse leveranciers. Brembo, Pirelli en Scuderia Ferrari zitten namelijk met hun fabrieken in de gesloten regio’s. Het zal dus extra lastig worden om het land te verlaten en zo naar de Grands Prix af te reizen. Tussen de Grand Prix van Bahrein, die zonder publiek verreden wordt, en de Grand Prix van Australië zal het personeel naar de fabriek moeten om de auto te verbeteren of te maken. Dat gaat nu niet meer zo makkelijk voor de twee teams. Het personeel zal een oplossing moeten vinden, maar wat voor een oplossing weet niemand. De fabriek van Alpha Tauri zit nog niet bij de afgesloten zones, maar naar verwachting zal dit niet lang meer duren. De fabriek van Dallara ligt wel in de afgesloten regio's, het Amerikaanse Haas koopt daar het chassis in. Het kan dus ook zorgen voor problemen bij Haas.

Gelukkig is er ook positief nieuws, want de onderdelen en andere benodigdheden die per vliegtuig en boot zijn verstuurd, zijn gearriveerd in Melbourne. Het was logistiek gezien een hele operatie, omdat er maar weinig rederijen varen. Het duurt nu allemaal veel langer vanwege het Coronavirus. In Bahrein zal de volgde logistieke bottleneck klaarliggen voor de teams. Niet alleen het vervoeren van de spullen is een probleem, maar ook het personeel.

Bahrein volgende knelpunt

Het Italiaanse personeel komt Bahrein officieel niet in. De overheid heeft een inreisverbod op verschillende landen gelegd, dit betekent dat het Italiaans personeel extra onderzocht wordt bij binnenkomst. Op het vliegveld zullen de coureurs en personeelsleden getest worden op het virus. Tussen de afname van de test en de uitslag zit drie uur, die uren moeten ze in quarantaine doorbrengen.

Vietnam Grand Prix

Vietnam is tot nu toe de laatste bottleneck voor de Formule 1-teams. Ook hier geldt een inreisverbod voor verschillende landen. De getroffen teams en motorfabrikant, Honda, Alpha Tauri en Ferrari, zullen ook hier door een extra controle moeten en kunnen worden geweigerd door de overheid. Het personeel van Pirelli en Brembo zal al eerder worden ingevlogen, omdat de overheid dan de tests gespreid kan uitvoeren. Het zal logistiek ook een lastige operatie worden. De spullen die per boot gaan, hebben nu al vertraging en de ingevlogen goederen zullen ook niet zo snel op het circuit arriveren.

Crisisteam van de FIA

Nadat de Grand Prix van China werd gecanceld, is nu ook Bahrein de dupe van het virus. De FIA houdt alles nauwlettend in de gaten. De autosportbond heeft een speciaal team opgericht voor het Coronavirus. Het team zal alles dag per dag afwegen en zo besluiten nemen. Het moet voor het personeel, de coureurs en bezoekers niet te gevaarlijk zijn. Volgens de reglementen moeten er minimaal 16 auto's kunnen deelnemen, zo niet dan gaat de GP niet door.

De eerste Grand Prix die volgt na Vietnam, de Nederlandse Grand Prix, gaat vooralsnog gewoon door. In Nederland heeft het RIVM en de GGD alles goed op orde en zal de Grand Prix gewoon doorgaan, tenzij het zo erg wordt dat het niet meer te overzien is en te gevaarlijk is voor de bezoekers, personeel en media.