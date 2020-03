Grand Prix van Bahrein ook slachtoffer van Coronavirus

Nadat eerder al naar buiten kwam dat de ticketverkoop was stilgelegd, heeft de organisatie nu besloten om de race achter gesloten deuren te rijden. Door het Coronavirus is het voor de bezoekers te gevaarlijk om de Grand Prix van Bahrein te bezoeken.

Het circuit bracht een statement naar buiten met de volgende verklaring: "Gezien de voortdurende verspreiding van het Coronavirus wereldwijd, zou het op dit moment niet de juiste manier zijn om een ​​groot sportevenement te organiseren, dat toegankelijk is voor het publiek en duizenden internationale reizigers", schrijft de organisatie in een verklaring die te lezen is op Facebook.

"Om ervoor te zorgen dat de sport noch supporters wereldwijd onnodig wordt beïnvloed, zal het raceweekend zelf nog steeds doorgaan als een televisie-evenement."

De Grand Prix van Bahrein stond na de Grand Prix van Australië, de seizoensopener, op het programma. Logistiek gezien zal het nog een hele uitdaging worden voor de teams om al het personeel, materiaal en andere benodigdheden op tijd in de oliestaat te krijgen.