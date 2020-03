Binotto over snelheid van SF1000: "Er moet wat worden verbeterd"

Ferrari houdt vol dat het haar snelheid niet heeft verborgen in de wintertests in Barcelona, maar geeft toe dat de SF1000 beter is in racetempo dan in een enkele ronde, ook wel de kwalificatieronde.

Op de vraag of het overduidelijke gebrek aan snelheid op de rechte stukken, die het team vorig jaar wel had, manipuleerde, zei teambaas Mattia Binotto: "We verbergen helemaal niets. Dat is onze echte snelheid. Ik denk dat het moeilijk is om te scheiden wat drag is en wat power is op de rechte stukken, maar er ontbreekt degelijk snelheid in vergelijking met de andere concurrenten. Ik denk dat dit wordt beïnvloed door de weerstand en ook door het betrouwbaarheidsprogramma dat we hebben."

Binotto zei dat het team zich nu aan het richten is op de verbetering van de nieuwe bolide voor 2020, maar vertelde aan zijn team al dat het geen winnende bolide is. “Ik geloof dat we nog steeds moeten werken aan de balans en de snelheid van de auto om de algehele prestaties op het circuit te optimaliseren. Maar over het algemeen moeten we de basisprestaties van de auto verbeteren - vermogen, weerstand en downforce. Er is geen twijfel en discussie hierover.”

De teambaas van Ferrari hoopt in de races wel bij te kunnen benen, want daar zou het tempo beter moeten zijn. “Kijkend naar de wintertests denk ik dat we een beter tempo hebben tijdens het racen dan in de kwalificatie, maar dat betekent niet dat het de beste is. Ik geloof dat we wat meer lijden in de kwalificaties, en dit is iets dat we moeten begrijpen, analyseren en uiteindelijk oplossen."

Vorig jaar was de bolide van Ferrari zeer sterk op de rechte stukken. Of Ferrari daadwerkelijk iets verbergt of Binotto de waarheid spreekt, is nog de vraag.