FIA maakt crisisteam voor Coronavirus

Vrijdagavond is de World Motor Sport Council van de FIA bijeengekomen in de Zwitserse stad aan het meer Genève. Hierbij stond het veelbesproken coronavirus bovenaan de agenda, zeker doordat hierdoor meerdere (auto)sportevenementen al zijn afgelast. De Formule 1 gelaste eerder al de race in China af door het virus. Ook de Grands Prix van Australië en Bahrein zijn in gevaar. Vietnam heeft zijn zorgen geuit maar tot op heden zijn deze nog niet afgelast. De uitbraak vloeit snel over in steeds hogere aantallen, hiervoor heeft de FIA een crisisteam samengesteld.

Niet alleen in de Formule 1 zijn races afgelast, maar ook de Formule E-races in Sanya en Rome gaan niet door. Na een presentatie van de president van de FIA Medical Commission, Gérard Saillant, is besloten een crisisteam op te richten om de laatste ontwikkelingen op de voet te volgen en adviezen in te winnen. "De FIA blijft samen met haar ledenclubs en de promotors de situatie nauwlettend in de gaten houden en zal de adviezen van de overheden en de Wereldgezondheidsorganisatie opvolgen", deelt de FIA in een statement mee.

Of de kalender nog aangepast wordt, is de grote vraag. Geruchten gingen rond dat de Grand Prix van China in november zal plaatsvinden, maar daar is nog geen duidelijkheid over. "De FIA zal de kalenders van de aankomende kampioenschappen evalueren en alle vereiste maatregelen nemen om de internationale autosportgemeenschap en het publiek te helpen beschermen, waaronder het uitstellen van competities wanneer dit noodzakelijk is."

Voor de FIA is het extreem lastig om Formule 1-races af te gelasten, omdat er veel geld wordt betaald door de circuits of overheid om de race te laten plaatsvinden. Al gaat de veiligheid bovenop.