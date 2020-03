Daniel Ricciardo: "Inhalen zal dit jaar nog lastiger worden"

Daniel Ricciardo is van mening dat inhalen met de 2020-bolides nog lastiger zal worden dan vorig seizoen. De FIA probeert met een vereenvoudigde voorvleugel en DRS het inhalen te verbeteren. De cijfers bevestigen het, maar de regels veranderen fundamenteel voor het begin van het 2021-seizoen, met een autoconcept dat speciaal is ontworpen om het voor de coureur gemakkelijker te maken om tegen elkaar te racen en in te halen.

Maar Ricciardo denkt dat het behouden van dezelfde regels tussen 2019 en 2020 betekent dat de huidige situatie alleen in de winter is verergerd. "De luchtverstoring is nog erger geworden met huidige reglementen", vertelde hij Speed Week.

Meer downforce zorgt voor probleem

De bolide van Renault heeft dit jaar meer downforce dan het voorgaande jaar, dit zorgt voor meer vuile lucht en dat zorgt ervoor dat je minder makkelijk en lang achter iemand kan rijden. "We hebben dit jaar nog meer downforce op de auto's. Omdat we sneller zijn, maken we meer vuile lucht. Als je achter iemand zit, kun je dat heel duidelijk voelen. Dus op een circuit als in Barcelona zal het heel moeilijk zijn om achter iemand te blijven. Het is allemaal erger geworden", zei de Australiër.

Over een week gaat de eerste race van het nieuwe seizoen van start. Er is nog geen volledige zekerheid dat de Grand Prix van Australië plaats zal vinden. Door het coronavirus lijkt de organisatie nog in dubio.