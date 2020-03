Circuit Bahrein stopt ticketverkoop vanwege uitbraak coronavirus

De directie van het Bahrein International Circuit heeft de kaartverkoop stopgezet voor de aankomende Grand Prix van het 2020 Formule 1 seizoen. Dit alles omtrent de nieuwe update rondom het virus.

De verklaring van donderdag van het BIC zei dat er restituties aangeboden kunnen worden, afhankelijk van hoe de van de uitbraak van COVID-19 gaat verlopen. Met ruim 45 besmettingen in het land, wil de organisatie het publiek, de teams en coureurs beschermen.

Speciale toegang voor Italianen

Bahrein heeft een inreisverbod opgelegd, onder andere aan Italianen. De personeelsleden van de teams uit Italië krijgen een spoedpas en mogen hierdoor wel het land in, maar worden gecheckt op het virus. Binnen drie uur zullen zij de uitslag horen.

Het circuit kwam het het volgende statement. "In het kader van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19, heeft het BIC aangekondigd dat het de verkoop van Grand Prix-tickets zal stoppen om ervoor te zorgen dat de juiste richtlijnen voor sociale distantiëring worden nageleefd", zo was er in de verklaring te lezen.

"Naarmate meer feiten naar voren komen, staat het BIC in nauwe communicatie met zowel het Formule 1-management als de gezondheidsautoriteiten van het Koninkrijk om de zich ontwikkelende situatie te beoordelen en verdere tickets vrij te geven of de tickets terug te betalen, afhankelijk van de omstandigheden en bijgewerkt medisch advies."

Screeningsprocedures

Bahrein zal ook vertrouwen op speciale medische voorzieningen en screeningsmaatregelen bij Sakhir implementeren. "Deze voorzorgsmaatregel is geïntroduceerd samen met een aantal volksgezondheidsmaatregelen voorafgaand aan de Grand Prix om de veiligheid van alle toeschouwers, teams en circuitpersoneel te waarborgen", voegde het circuit van Bahrein toe.

"Deze omvatten screeningsprocedures bij binnenkomst, gespecialiseerde medische voorzieningen ter plaatse, verbeterde sanitaire voorzieningen op het circuit, extra mogelijk heden om handen te wassen, informatiepunten voor fans, evenals specifieke medische protocollen om vermoedelijke gevallen van COVID-19 te beheren."

De organisatie van de Grand Prix in Bahrein werken samen met de Formule 1 om de veilige toegang tot de oliestaat van teampersoneel en leden van de F1-teams uit Italië te helpen versnellen.