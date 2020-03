Valtteri Bottas over jaarcontract: "Het zal interessant worden na dit seizoen"

Valtteri Bottas bevestigt dat zijn huidige contract van één jaar bij Mercedes geen extra druk op zijn schouders zal leggen in 2020. Sinds hij in 2017 bij het team kwam, werd Bottas jaar na jaar behouden door de Zilverpijlen, naast zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Zowel Bottas als Hamilton zijn contractloos aan het einde van de 2020-seizoen, in afwachting van een belangrijke wijziging van de reglementen in 2021.

Met Mercedes-junior George Russell die momenteel bij Williams racet, maakt Bottas zich geen zorgen over de mogelijkheid om zijn stoel bij het succesvol team te verliezen. "Eerlijk gezegd heeft dit geen enkele invloed op mij. Het is hetzelfde als voorheen. Het is geen nieuwe situatie. Maar het zal zeker een interessant seizoen worden, zeker met de komst van de nieuwe reglementen in 2021”, zo vertelde de Fin tegenover GPToday.net.

Bottas denkt daar nu nog niet over na. "Maar dat is een zorg voor later, ik denk er op dit moment niet teveel aan. De voorbereiding is erg goed geweest en is niet echt op zoveel manieren veranderd."

Bottas ziet verbetering vanaf 2019

In 2019 opende Bottas het kampioenschap op sterke wijze en won twee van de eerste vier races, waaronder Australië, de openingsrace van het seizoen.

Door zijn solide vorm kreeg hij de bijnaam 'Bottas 2.0', maar zijn titelkansen verdwenen naarmate het seizoen vorderde. Op de vraag of hij zich voorbereidt om 'Valtteri 3.0' in 2020 te worden, antwoordde hij: "Ik ben niet op de hoogte van de nummers of versies, maar ik voel me erg goed. Ik voel me erg verbetert ten opzichte van vorig jaar. Ik had een goede winterstop om afstand te nemen van de Formule 1 en alles van vorig jaar te verwerken. Ik begon in januari vroeg met de engineers te werken ter voorbereiding op dit seizoen. Op basis van mijn gevoel in de auto heb ik het gevoel dat ik sinds vorig jaar vooruitgang heb kunnen boeken. Het is alleen van belang in de races, maar ik heb een goede mindset, ik wacht gewoon op het seizoen, ik ben toe aan het begin van het nieuwe seizoen."