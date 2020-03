Waarom de FIA de schikking met Ferrari moest publiceren

Hoewel de teams in de laatste minuten van de tests voor het Formule 1-seizoen enigszins hun snelheid lieten zien, was iets heel anders het gesprek van de dag. De FIA liet in een zes zinnen lange e-mail weten een schikking te hebben getroffen met Ferrari over hun motor, die afgelopen seizoen veruit het snelste van het veld was en de Scuderia maar liefst negen pole positions en drie overwinningen opleverde. Omdat er in de zes zinnen tellende e-mail weinig ruimte was voor detail rees de vraag in de paddock waarom stuurde de FIA deze e-mail überhaupt door?

Volgens Auto, Motor und Sport was niet alleen de schikking zelf, maar ook het tijdstip van het publiceren ervan een wel doordachte zet. Door het nieuws zo laat in de testweek te verspreiden zou er weinig kans zijn voor de journalisten om de betrokken partijen diepgaande vragen te stellen en hoewel het in de aanloop naar de Australische Grand Prix nog wel onderwerp van gesprek zal zijn, zal de focus vooral op de gevolgen van het coronavirus liggen.

De FIA had de Formule 1 als geheel waarschijnlijk ook schade toegebracht wanneer het verder in detail was getreden over de inhoud van de overeenkomst, maar waarom dan toch dit bericht? Wat dat betreft is de consensus dat dit onder druk van de concurrentie gebeurd is. Sinds de Grand Prix in de VS werd Ferrari officieel verdacht van het manipuleren van het meetsignaal van de fuelflowmeter, waardoor zij meer brandstof naar de motor konden toevoeren dan toegestaan was.

Toen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi bleek dat Charles Leclerc meer benzine in de tank van zijn bolide had, dan aangegeven was op de door Ferrari overhandigde documenten, kon een grondiger onderzoek niet uitblijven. Naar verluidt werd nadien een bolide van Ferrari in beslag genomen, maar hoe dat onderzoek ook heeft plaatsgevonden, de FIA heeft in ieder geval zwaar genoeg wegende onregelmatigheden aangetroffen, dat sancties niet konden uitblijven. Het lijkt erop dat er nu onder druk van de concurrentie voor is gekozen deze sancties ook zonder in detail te treden openbaar te maken.

Tegenvallende testweken Ferrari

Waar Ferrari vorig jaar nog als sterkste uit de wintertests leek te komen was er dit jaar in ieder geval weinig reden tot optimisme. Hoewel de auto duidelijk meer downforce genereert dan de bolide van afgelopen jaar, lijkt het chassis niet zo goed te zijn als dat van Mercedes en Red Bull. Het grote voordeel dat Ferrari op de rechte stukken had in het afgelopen seizoen is ook duidelijk minder, al is dit tijdens de testweken altijd lastiger in te schatten, desalniettemin kunnen die tegenvallende prestaties niet los gezien worden van de gisteren gepubliceerde schikking.