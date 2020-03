Honda-baas Tanabe tevreden: "Hebben veel over onze nieuwe motor geleerd"

Waar Honda in haar McLaren tijd steevast onderaan stond als het ging om gereden rondjes over het circuit tijdens de wintertest, zagen de Japanners dit jaar een record aantal ronden met Honda-motoren gereden worden.

"We hebben zes testdagen gehad en hebben totaal geen problemen met onze motoren gehad", verklaarde Tanabe. Honda heeft deze test slechts twee motoren gebruikt, eerlijk verdeeld over beide teams. "Het was over het geheel een zeer geslaagde test voor beide teams. We hebben veel analyses kunnen maken en veel data verzameld, hiermee kunnen we aan de slag."

"We hebben 769 ronden gereden met Scuderia Alpha Tauri en 780 ronden met Red Bull Racing. Dat betekend een 1549 ronden totaal en meer dan 7.200 kilometer. Dat is een zeer respectabel aantal."

Tanabe besluit met: "Het is nog niet duidelijk hoe competitief de motor is, want beide teams reden verschillende programma's. Alles was afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de wind. Deze factoren hebben een grote invloed op de prestatie van de motor. Hoe dan ook was het een uitstekende voorbereiding voor de start van het seizoen in Melbourne."