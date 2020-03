Tevreden Russell: "Hebben het gat gedicht"

Williams Grand Prix kan terugkijken op een uitstekende testweek in Barcelona. Waar het team in 2019 nog het Zwarte Schaap was tijdens de testdagen, blonk het team dit jaar uit met solide runs en een uitstekende auto.

Russell blijft met beide benen op de grond staan. "De auto is goed te besturen, hij is constant maar nog steeds de langzaamste op de grid. Desondanks denk ik dat we het gat hebben gedicht."

"Niet alle veranderingen die we hebben aangebracht aan de auto deze week hebben geholpen, maar het was wel allemaal zeer constructief. Het team was in staat om nieuwe onderdelen mee te brengen en het is mooi om deze te testen."

"Al met al was het een goede week. We gaan nu terug naar de fabriek om de data te analyseren, uiteindelijk is dat het waar testen over gaat", sloot de man uit Kings Lynn af.