Franz Tost erg tevreden met verloop van testdagen in Barcelona

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost is erg tevreden met de progressie die zijn team tijdens de testdagen in Barcelona gemaakt heeft. Het junior team van Red Bull werkt zonder problemen haar rondjes af op het Spaanse circuit.

"Het is allemaal erg positief," verklaarde Tost aan GPToday.net. We hebben een goed programma samengesteld en dat werken wij volgens schema af. We hebben de aerodynamische en de mechanische kant van de auto onder handen genomen en we hebben wat setup werk gedaan. Al met al loopt het hartstikke goed en we gaan ons voor de komende anderhalve dag focussen op de langere runs."

Dat Tost en zijn team een goede band hebben met motorleverancier Honda, laat de Oostenrijker opnieuw merken. "Ze hebben veel progressie gemaakt in de winter, zowel met het vermogen als de betrouwbaarheid. De motor werkt nagenoeg perfect en de samensmelting met het chassis is voortreffelijk", liet de optimistische Tost weten.

"Ze hebben echt goed werk geleverd, maar we zullen ongeveer na twee of drie Grands Prix zien waar we echt staan. Ze hebben echt stappen gemaakt", complimenteerde Tost de Japanners opnieuw.