Max Verstappen reed fuel test run waardoor hij stil viel

Max Verstappen reed gistermiddag 84 rondjes in de RB16 over het Circuit de Catalunya. De Nederlander kende uiteindelijk een prima middag, ondanks het feit dat hij enkele minuten voor 18:00 uur een rode vlag veroorzaakte. Verstappen spinde in bocht 10 maar het was de vraag waardoor die spin veroorzaakt werd.

Fuel test run

Uiteindelijk bleek Verstappen niet de enige die stil stond op dat tijdstip. Ook Daniil Kvyat stond stil, die met zijn AT01 AlphaTauri was gestrand in bocht 9, een bocht eerder dan waar Verstappen zijn testdag zag eindigen. Dit was opvallend te noemen en daardoor gingen de radars bij onze redactie draaien aangezien onze ervaring leert dat dit iets kan betekenen.

Formule 1-teams testen al heel wat jaren fuel-test-runs. Ze stoppen zo min mogelijk benzine in de auto waarna de wagen naar buiten gaat, een snelle ronde rijdt om daarna te kijken hoe lang het duurt tot de auto begint te sputteren en de motor stopt met draaien.

Het zal 2006 zijn geweest toen Robert Doornbos voor Red Bull Racing op het circuit in Barcelona testte. Aan het einde van de testdag kwam Doornbos stil te staan op het circuit. Red Bull Racing test teammanager Tony Burrows wilde aan onze redacteur niet meteen uitleggen wat er was: "Ik ga het je niet zeggen want anders gooi je het meteen op je site!" Om een paar seconden later te zeggen: "Ok, ik wil het je best eerlijk vertellen, maar dan moet je beloven het niet te publiceren."

Een man een man, een woord een woord. Tony nam de moeite om uit te leggen wat er gebeurd was: "Robert deed een fuel test run, we wilden kijken hoe ver de auto door kon rijden met het laatste beetje benzine. Dat is de reden waarom hij stil kwam te staan, niets schokkends want dit was de opzet. Het was onze bedoeling en dat doen we wel vaker."

AlphaTauri en Red Bull Racing

Na de testsessie van vandaag sprong de pers uiteraard bovenop Max Verstappen en wilde iedereen weten wat er was gebeurd. Max Verstappen zei hierover: "Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurde, maar laten we het erop houden dat die spin niet door mij kwam."

Wij besloten om te wachten tot Tony Burrows uit de teammeeting kwam en stelden hem de vraag of zowel Kvyat als Verstappen een fuel test run deden. Tony kreeg een kleine lach op zijn gezicht: "Ik heb eerlijk gezegd geen idee of dit bij Max zo was, ik was al te laat voor de meeting dus ik kwam te laat binnen. Maar van de AlphaTauri weet ik zeker dat ze stil kwamen te staan door een fuel test run. Van Max weet ik het echt niet!"

De lach op zijn gezicht sprak echter boekdelen. Zowel Daniil Kvyat als Max Verstappen probeerden voor hun teams zo lang mogelijk door te rijden en kwamen binnen enkele honderden meters van elkaar tot stilstand waarbij hun testdag ten einde kwam. De fuel test run was ingecalculeerd en dus geen reden tot zorgen, het is een gecontroleerde stop van de auto.