Vietnam weigert iedereen uit Italie, Japan en meer landen, problemen voor personeel

Om verdere verspreiding van het dodelijke coronavirus te voorkomen heeft de Vietnamese regering de toegang geweigerd voor mensen uit verschillende landen. Hieronder vielen een paar landen waaruit veel mensen in de Formule 1 werkzaam zijn: Japan en Italië. Dit zou kunnen betekenen dat de Formule 1-teams niet over hun volledige personeelsbestand kunnen beschikken tijdens de Grand Prix van Vietnam.

De premier van Vietnam, Nguyen Suan Phuc, informeerde dat er ‘een richtlijn uitgevaardigd gaat worden voor het weigeren van bezoekers uit besmette landen’. Als gevolg hiervan kan veel teampersoneel, zoals van Ferrari, Alpha Tauri en Pirelli, het land niet in. Tevens zal het Japanse inreisverbod gevolgen hebben voor het personeel van Honda.

Op dinsdag zou er een groot sportevenement in Vietnam worden gehouden, namelijk de International Challenge, een Olympisch kwalificatietoernooi voor badminton. Dit toernooi is uitgesteld tot juni ten gevolge van de vele nieuwe coronavirusinfecties. Momenteel hebben de organisatoren van de Grand Prix van Vietnam verklaard dat de eerste race in het land zonder problemen zal doorgaan, maar in de buurt van Hanoi zijn er al verschillende mensen in quarantaine geplaatst. De nieuwe uitspraak zal een aanzienlijke impact hebben op de logistiek van de Formule 1.

Volgens Vietnamese media stelt het beleid dat "Mensen die Vietnam moeten binnenkomen voor staatsaangelegenheden of exclusieve gelegenheden, vereist is dat ze van te voren 14 dagen in quarantaine blijven in overeenstemming met de procedures voor de verklaring van volksgezondheid." Hierdoor zullen de medewerkers van Honda eerst 14 dagen in quarantaine moeten zitten zonder problemen, anders komen ze het land niet in.

Burgers van landen die getroffen zijn door het nieuwe coronavirus moeten een gezondheidsverklaring indienen en verdere en noodzakelijke stappen ondernemen bij het binnenkomen van Vietnam, zelfs in niet-endemische gebieden. Als er geen 16 auto’s op de grid kunnen verschijnen zal de race moeten worden afgelast.