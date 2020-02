Alex Albon: "Ik richt mij deze week op snelle tijden"

Alexander Albon zegt dat hij tijdens de tweede testweek in Barcelona zal gaan werken aan zijn snelheid over één rondje. De Thaise-Brit wil dus vooral snelle tijden gaan rijden en zich richten op de kwalficatie. Albon staat aan de start van zijn tweede volledige seizoen in de F1, nadat hij afgelopen jaar halverwege het seizoen Pierre Gasly mocht vervangen bij Red Bull Racing en hierdoor de teamgenoot werd van Max Verstappen.

Ondanks het scoren van top-zes finishes in bijna al zijn races, was hij een handvol tienden langzamer dan teamgenoot Max Verstappen tijdens de kwalificatie bij de meeste raceweekenden, met een gemiddelde kloof tussen hen met 0.433 in het voordeel van de Nederlander.

Focus op snelle ronden

Met nog drie dagen wintertesten voor de start van het seizoen 2020 hoopt Albon zijn tempo over één ronde te verbeteren in die tijd die hij deze week nog achter het stuur van de RB16 zit.

"Het is een punt om aan te werken, daar gaat het nu om", zei Albon. “Ik speel gewoon met wat dingen en werk aan de punten die moeten verbeteren. Ik ken min of meer de punten waaraan moet worden gewerkt, dus ik kijk alleen naar de data, kijk waar Max sneller is en ga ermee aan de slag."

Albon voegde eraan toe dat hij het op prijs stelt om lange dagen te hebben getest waardoor het team verschillende aspecten van de auto kan uitzoeken, omdat de tijd tijdens de Grand Prix-weekenden beperkt is.

"Ja, ik heb nog steeds drie dagen, afhankelijk van hoe je het bekijkt", zei hij. “Maar ja, deze tests voelen heel anders dan het rijden van vrije trainingen omdat je die stabiliteit in het programma hebt. We hebben wat gespeeld, we hebben al een aantal dingen gevonden waardoor de auto prettiger aanvoelt om te rijden. We hebben de vrijheid en tijd om dingen te testen die je in een normaal weekend niet echt zou moeten doen."

“Het is goed om bepaalde dagen helemaal alleen te rijden als je veel dingen vergelijkt, omdat elke coureur zijn eigen stijl heeft. Maar tegelijkertijd kun je veel efficiënte ronden rijden als je de dagen verdeelt. Ik denk dat het een van de eerste keren was dat ze het programma splitsten (tijdens de derde testdag). De opmerkingen van Max en die van mij lijken erg op elkaar, het is geen groot probleem om het te splitsen."

Testschema Red Bull Racing

Zoals GPToday.net vorige week vrijdag al meldde zal Red Bull deze week alle dagen opsplitsen. Morgen zal Alexander Albon de ochtend rijden terwijl Max Verstappen in de middag in de RB16 plaatsneemt. Donderdag is het precies andersom en vrijdag zal Albon opnieuw in de ochtend beginnen waarna Max Verstappen de test zal afsluiten in de middag.