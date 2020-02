Toto Wolff testte zelf DAS-systeem in simulator van Mercedes

DAS houdt al bijna een week de Formule 1-wereld in zijn greep. Er gaat geen dag voorbij of er komen weer nieuwe berichten over het DAS-systeem van Mercedes naar buiten. Mercedes heeft zelf naar buiten gebracht dat het al sinds vorig jaar met de FIA in gesprek was over het systeem en dat het legaal is verklaard. Adrian Newey en Helmut Marko betwijfelen dit.

Sebastian Vettel vindt het innovatief maar zegt niet onder de indruk te zijn als het gaat om dominantie. Volgens de Duitser zijn er meer elementen die nodig zijn om een competitieve F1-auto te bouwen.

Vettel over DAS: "Geen garantie voor overwinningen"

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn de twee uitverkorenen die met het systeem mogen testen en racen. Ongetwijfeld zijn alle andere coureurs op de grid stiekem jaloers op Hamilton en Bottas en zouden zij allemaal dolgraag eens met het systeem willen rijden.

Toto Wolff test DAS in simulator

In de simulator van Mercedes is het systeem ook te testen en dat heeft teambaas Toto Wolff gedaan. De Oostenrijker was benieuwd naar hoe het systeem werkt en in de simulator kon hij het systeem ook uittesten: "Ik was verrast hoe gemakkelijk het is. Het is een onnatuurlijke beweging, maar de beweging is klein en je doet het alleen op het rechte stuk."