Na Imola wil ook Mugello plek van China op F1-kalender overnemen

Door het coronavirus is de Grand Prix van China voorlopig uitgesteld. Doordat de vierde race op de F1-kalender van 2020 wegvalt is er een gat van een maand tussen de Grand Prix in Vietnam en de Grand Prix van Nederland ontstaan. Vorige week werd bekend dat Imola graag die plek zou willen invullen, inmiddels heeft ook Mugello aangegeven graag een Grand Prix te willen organiseren.

De Italiaanse automobiel club Aci heeft aangegeven zowel Imola als Mugello te willen ondersteunen om de Grand Prix van China te vervangen. Federico Ignesti, burgemeester van de regio Scarperia e San Piero: "Een Formule 1-race in Mugello zou een geweldige kans zijn om internationaal bekend te worden."

Moeilijk

De voorzitter van de Italiaanse automobielclub Aci, Angelo Sticchi Damiani, vertelde tegen Italiaanse Media: "Zowel Imola als Mugello hebben hun ambities kenbaar gemaakt. In mijn ogen wordt het moeilijk om tussen nu en april een Formule 1-race te organiseren op circuits die dat recentelijk niet hebben gedaan. De Aci wil echter alle medewerking verlenen en helpen waar het kan als de juiste voorwaarden worden gecreëerd."